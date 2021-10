Séries & Fictions

C'est blessé et menotté à une chaise que l’agent spécial Scott Wheeler se réveille. Il ne sait pas où il est et encore moins il est menacé par des geôliers prêt à en découdre. Il sait très vite qu'il devra s'allier avec Marco, son compagnon de cellule, pour sauver sa peau et s'évader, ce qu'il ne sait pas encore c'est qu'il est detenu dans un site secret dont on ne s'évade pas si facilement : un sous-marin nucléaire en immersion à 1 500 mètres de profondeur.