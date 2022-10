Blacklist : redemption - S01 E01 - Leland Bray

On vient d’annoncer la mort de Howard Hargrave dans un accident d’avion. Tom est appelé par les avocats de son père, qu’il n’a jamais connu, et décide se rendre à New York, avec l’accord de sa compagne, Liz. Howard Hargrave n’est pas mort et c’est lui qui a secrètement contacté Tom. Il prétend que Scottie a voulu le tuer (son avion a été saboté) et demande à Tom d’entrer au service de Scottie pour la démasquer. Il la soupçonne, après des années d’enquête, d’être au service de choses « terribles ». Scottie Hargrave, qui dirige Halcyon Aegis, engage Tom Keen pour une mission : retrouver l’agent de la CIA Anna Copeland et son fils, enlevés par Leland Bray, un ex CIA . Scottie Hargrave ignore que Tom Keen est son fils. Tom et l’équipe d’Halcyon (Nez, Dumont et Solomon) récupèrent Anna Copeland et son fils en deux temps : D’abord, il faut voler dans un musée à Londres les plans des souterrains construits au temps de Napoleon sous les falaises de Douvres. Ensuite, en passant par ces tunnels, ils débarquent chez Bray et récupèrent Anna. Elle n’a pas le temps de voir que l’équipe récupère aussi son fils, et tue Bray. Bray a inséré dans le ventre d’Anna une bombe qu’elle doit faire sauter au QG de son équipe CIA en échange la vie de son fils. In extremis, on l’empêche de se faire sauter et on extrait la bombe de son ventre. Saine et sauve, elle retrouvera son fils, indemne lui aussi. Tom, intrigué par les allégations de son père, décide d’entrer au service de Scottie Hargrave chez Halcyon Aegis, de façon permanente. Scottie vient de signer le certificat de décès de son fils perdu, Christopher Hargrave (qui n’est autre que Tom). Elle a désormais le contrôle total sur l’entreprise