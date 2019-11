Blacklist : redemption - S01 E07 - Whitehall (Partie 1)

Scottie a fait interner Howard dans une clinique psychiatrique sans son consentement. Tom passe par Liz pour le faire libérer par le FBI. Le FBI sort Howard de la clinique et le place en détention de protection. Scottie découvre que Tom est son fils et le lui dit. Elle le supplie de dire ce qu’il sait sur Whitehall. Tom affirme qu’il n'est au courant de rien. Scottie demande à Solomon de le torturer. Mais Tom réussit à l'assommer Solomon et s’enfuit. En cavale, Tom et Howard craquent le serveur d’Halcyon et le réseau de satellites Artax pour retrouver Whitehall. Ils y parviennent et découvrent que Whitehall est un homme, qui a mis au point le premier prototype d’ordinateur quantique. L’informatique quantique, infiniment plus rapide que les codes binaires actuels, permet de déchiffrer n’importe quel code secret en quelques secondes. Nez se range du côté de Tom et Howard et les aide à échapper à l’opération de récupération lancée par Halcyon. Mais Scottie a repris Whitehall et le détient chez Halcyon.