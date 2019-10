The Blacklist : redemption - S01 E01 - Leland Bray

On vient d’annoncer la mort de Howard Hargrave dans un accident d’avion. Tom est appelé par les avocats de son père, qu’il n’a jamais connu, et décide se rendre à New York, avec l’accord de sa compagne, Liz. Howard Hargrave n’est pas mort et c’est lui qui a secrètement contacté Tom. Il prétend que Scottie a voulu le tuer car son avion a été saboté. Il demande à Tom d’entrer au service de Scottie pour la démasquer. Il la soupçonne, après des années d’enquête, d’être au service de choses "terribles". Scottie Hargrave, qui dirige Halcyon Aegis, engage Tom Keen pour une mission : retrouver l’agent de la CIA Anna Copeland et son fils, enlevés par Leland Bray, un ex-agent de la CIA.