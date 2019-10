The Blacklist : redemption - S01 E04 - Opération Davenport

Quatre terroristes et un hacker professionnel, Brian Mayhew, parviennent à s'échapper d'une prison secrète, située en plein cœur de Manhattan. La CIA charge Scottie et son agence de les retrouver. Ils réussissent à localiser et à arrêter quatre d'entre eux, mais Mayhew court toujours. Ils découvrent bientôt qu'il s'apprête à réaliser une vaste opération de piratage. Entre-temps, Scottie apprend que son fils a bien été adopté et l'enquêteur qu'elle a engagé lui communique le nom de ses parents adoptifs.