The Blacklist : redemption - S01 E03 - Kevin Jensen

Scottie engage l’équipe d’Halcyon dans le sauvetage d’un jeune journaliste prisonnier du régime au Kyrkistan : Kevin Jensen. Kevin était avec son fils Christopher en maternelle. A la mort de Christopher, les Jensen l’ont fait entrer dans leur famille comme une véritable tatie (on la voit regarder plusieurs vidéos datant de cette époque). Le plan : Nez et Solomon se font passer pour des envoyés européens. Tom Keen , lui , doit importer les armes d’Arménie, en prenant la place d’un chauffeur arménien qui passe la frontière tous les jours. Dumont a inventé une « cape de Rochester » permettant de cacher les armes dans le camion par illusion d’optique. Le gouvernement américain ne souhaite pas handicaper plus avant les relations diplomatiques avec le pays et ordonne à Scottie de renoncer à la mission. Elle passe outre. Nez et Solomon sont acceptés dans le pays, mais le stratagème du camion ne marche pas (la porte ouverte par le douanier crée de la condensation sur les miroirs). Tom doit abandonner le camion et les armes à la frontière arménienne, et entrer à pieds. Nouveau plan : Avec la complicité d’un vieux mafieux local que connaît Scottie, ils vont faire dénoncer le directeur de la prison et son personnel à le police, prétendant qu’ils sont contre le président-dictateur en place. Ils se déguisent en policiers et se joignent à la descente de police dans la prison. Ils trouvent Jensen vivant, et réussissent à le sortir après une terrible bagarre. Ils sont recherchés dans tout le pays. Scottie négocie avec le gouvernement : son équipe doit rejoindre l’ambassade USA de nuit et de là, ils seront rapatriés par avion. Mais Kevin Jensen s’enfuit pour récupérer son ordinateur et sa caméra, cachés chez sa voisine. L’équipe le retrouve, vole une voiture, fonce vers l’ambassade, mais ils sont arrêtés par un barrage routier, à quelques mètres de la grille. Ils parviennent tout de même à se trainer jusqu’à l’ambassade mais Jensen ne survivra pas à ses blessures. Au péril de sa vie, Tom retourne chercher son ordinateur et sa caméra dans la voiture pour les rapatrier. On apprend que Jensen était agent de la CIA, en mission ultra-sensible. Les données rapportées par Tom vont sauver des vies américaines. Mais il est interdit de dire la vérité à qui que ce soit. Officiellement, Jensen était journaliste. Scottie ne dira pas la vérité à Mme Jensen. Elle conclut : « On ne peut pas gagner à tous les coups ».