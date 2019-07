The Blacklist : redemption - S01 E05 - Borealis 301

"Un néo nazi allemand assassine ainsi 80 réfugiés grâce à une bombonne de gaz sarin appartenant à l’armée US. Explication : Une équipe de 4 anciens militaires amréicainss’est spécialisée dans les cambriolages à très haut risque. En particulier, ils font tomber des avions civils dans lesquels le gouvernement cache des chargements ultra sensibles (gaz, armes, etc.) Le gaz sarin provenait d’un de ces avions. Un prochain chargement est visé sur le vol Borealis 301. Tom et Solomon endossent le rôle de stewards et embarquent sur l’avion sans connaître la nature de ce chargement sensible. Il s’agit d’une femme, Jennifer Lin, agent infiltré de la CIA qui partait pour devenir l’interprète d’un grand mafieux chinois. Les pirates sautent en parachute, emmenant Jennifer. Les passagers de l’avions ont tous respiré un gaz soporifique dans les masques à oxygène. La femme-commandant de bord est inconsciente. L’avion va s’écraser. Mais avec l’aide radio de Dumont, Tom réussit à poser l’avion et à sauver tout le monde. Sauf Solomon, qui s’est accroché à un parachutiste et a atterri dans la neige. Il obtient du terroriste qu’il lui dévoile la planque des autres. Braddock tue tout le gang des anciens militaires pour récupérer sa femme, Jennifer. A l’issue d’une grande course poursuite sur les docks, Braddock est abattu par Jennifer Lin pour sauver la vie de Tom. Parallèlement, Howard Hargrave a intercepté un message secret envoyé par Scottie à un agent en interne. Tom accepte d’aller voler le mot-clé dans le coffre de Scottie et observe, incrédule, Howard qui se sert d’une bande dessinée comme livre de référence. Le message ne se décode pas. Furieux, Tom menace de révéler à Scottie qu’il est son fils. Mais au moment de parler à Scottie, il voit sur la table de celle-ci une bande dessinée… Reprenant le code, il parvient à le déchiffrer. C’est une adresse, au coin de Flower et Park ; celle de Howard. A la fin de l’épisode, Tom, silencieux, assiste à l’arrestation d’Howard par Solomon. "