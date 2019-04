Blacklist - La saison 6 débarque le mardi 14 mai, 23h35 sur TF1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Qui est vraiment Raymond Reddington ? La réponse arrive dans la saison 6 de Blacklist, diffusée à partir du mardi 14 mai prochain. Deux épisodes inédits à découvrir à 23h35 sur TF1.

Après la révélation surprenante que Raymond «Red» Reddington n’est pas celui qu’il prétend être, Elizabeth Keen est déchirée entre la relation qu’elle a développée avec cet homme supposé être son père et son désir de percer les années de secrets et de mensonges. Pendant ce temps, Red mène Liz et le FBI auprès de criminels parmi les plus étranges et les plus dangereux à ce jour, renforçant ainsi son empire et éliminant ses rivaux. Liz et Red vont se lancer dans un jeu du chat et de la souris très inconfortable...

Blacklist, saison 6 - Mardi 14 mai 2019, 23h35 sur TF1