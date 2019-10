Blacklist - S02 E10 - Luther Braxton (n°21): Conclusion

Après que "La fabrique" a été touchée par des missiles envoyés par le gouvernement, Braxton est parvenu à s’enfuir à bord d’un hélicoptère, enlevant Liz. Dans la prison, Samar, Red et Ressler parviennent à rétablir la communication avec les garde-côtes qui viennent à leur secours. Les recherches débutent pour retrouver Liz. Détenue par Braxton, celui-ci est fermement décidée à lui arracher le secret du fulcrum. La torture ayant échoué, il force une neurologue spécialiste de la mémoire à intervenir pour sonder l’esprit d’Elizabeth en utilisant l’hypnose, associée à diverses drogues. Liz est plongée dans une sorte de rêve éveillé au cours duquel ressurgissent des images de son passé. Elle se revoit enfant, le soir de l’incendie qui a détruit sa maison et probablement tué son père. De leur côté, Reddington et le FBI font tout pour retrouver Liz. Red fait jouer ses relations et parvient à retrouver Braxton et à localiser la jeune femme. Il profite de l’état d’hypnose dans lequel elle se trouve encore au moment où il arrive pour tenter de lui faire dire où se trouve le mystérieux fulcrum, en vain.