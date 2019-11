Blacklist - S02 E11 - Ruslan Denisov (n°67)

Reddington met l’unité sur la trace de Ruslan Denisov, le chef d’une bande de rebelles ouzbèques, qui a enlevé un agent de la CIA, se faisant passer pour un prêtre. Liz et Ressler partent pour l'Ouzbékistan afin de mener l’enquête et les négociations. Arrivés sur place, ils se font enlever par Denisov. Celui-ci leur explique alors qu’il a enlevé l’agent pour attirer l’attention du FBI sur un oléoduc appartenant à un groupe américain. L’installation fuit et elle a déjà fait des centaines de victimes.