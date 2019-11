Blacklist - S02 E12 - La famille Kenyon (N°71)

Reddington met le FBI sur la piste d’une secte apocalyptique qui a, à sa tête, un certain Justin Kenyon. Celui-ci a disparu. Outre le fait qu’il pratique la polygamie et la pédophilie, Kenyon permet à divers criminels d'utiliser son immense propriété totalement isolée pour y enterrer toutes sortes de marchandises prohibées, allant de la drogue aux armes de guerre, en passant par les explosifs. Cependant, étant entouré de nombreux avocats, Kenyon semble intouchable. Des événements accélèrent l’enquête. Une camionnette piégée explose, tuant deux policiers. Peu de temps après, Samar empêche in extremis l’explosion d’une seconde camionnette pilotée par un jeune garçon. Les véhicules appartenant à la secte de Kenyon, Keen et Ressler décident d’intervenir dans la propriété, mais ils découvrent un véritable massacre. Tous les adultes de la secte ont été tués et les enfants ont disparu...