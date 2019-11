Blacklist - S02 E13 - Le chasseur solitaire (n°93)

Liz et l’unité sont sur la piste d’un tueur en série, "Le chasseur solitaire". Il s’avère rapidement qu'ils ont, en fait, affaire à deux assassins : le vrai et un imitateur. L'enquête les amène à se renseigner sur une association d’aide aux victimes. Ils découvrent que l’imitateur tue les conjoints de femmes maltraitées par ces derniers. En allant interroger la femme de la dernière victime, Liz et Ressler manquent de peu le tueur. Liz part à sa poursuite et tombe entre ses mains.