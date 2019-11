Blacklist - S02 E16 - Tom Keen (n°7)

Le juge Denner continue l’audition à huis clos des membres de l’unité spéciale et tout particulièrement celle de Liz, qui risque d’être inculpée pour le meurtre d'Eugene Ames, l’officier de port tué par Tom Keen à bord du Phoenix. Sachant que seul Tom pourra la disculper, Reddington et Ressler partent pour l’Allemagne pour le convaincre de rentrer aux Etats-Unis et de se livrer à la justice. Utilisant plusieurs relations sur place, Red parvient à mettre Tom dans une situation très délicate avec le réseau néonazi qu’il a infiltré.