Blacklist - S02 E18 - Vanessa Cruz (n°117)

Vanessa Cruz organise une machination machiavélique pour venger la mort de son mari. Elle manipule tous les acteurs qui ont poussé celui-ci au suicide et les fait tomber dans divers pièges qui tantôt les conduisent en prison, tantôt provoquent leur mort. Elle en profite au passage pour leur dérober des sommes extrêmement importantes. Reddington met Liz et l’unité spéciale sur la piste de Vanessa Cruz, qui est en train d’organiser la fin de sa vengeance en utilisant l’identité de sa petite amie pour piéger le dernier homme d’affaires qui a conduit son époux à mettre fin à ses jours. Vanessa finit par être démasquée in extremis par le FBI, mais elle parvient à s’enfuir.