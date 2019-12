Blacklist - S02 E19 - Leonard Caul (n°62)

Liz et Dembe réussissent à s’enfuir avec Reddington. Ils se réfugient dans un entrepôt trouvé par monsieur Kaplan qui y a fait venir une équipe médicale de secours pour opérer Reddington, blessé par balle au poumon. Mais deux hommes se prétendant du FBI arrivent sur place et l’un d’eux tue, accidentellement, le chirurgien. Il leur faut trouver un nouveau site et un nouveau médecin au plus vite. Liz emmène tout le monde dans l’ancienne cachette de Tom et contacte Nik, un docteur qui fut son ancien compagnon. Pendant ce temps, l’unité au FBI cherche à localiser un certain Leonard Caul, à la demande de Reddington.