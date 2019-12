Blacklist - S02 E20 - Quon Zhang (n°87)

A peine guéri de sa blessure, Reddington met l’unité spéciale sur une affaire de profanation de sépulture et de vol de cadavres. Plusieurs corps de jeunes femmes sino-américaines ont été dérobés. L’enquête conduit Elizabeth sur la piste d’un trafiquant international qui s’occupe aussi bien d’armes et d’explosifs que de fournir à de riches familles chinoises des corps embaumés qui serviront à une cérémonie nuptiale posthume, destinée à assurer le bonheur des défunts dans l’au-delà. Elle découvre qu’il est également chargé de faire entrer sur le territoire un tueur du nom de Karakurt. Red veut à tout prix déjouer les plans du directeur et de la Cabale. Pour ce faire, il retrouve la trace de Jasper et s’arrange pour le faire parler en lui faisant croire que Navabi est un agent double au service de la Cabale.