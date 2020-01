Blacklist - S02 E22 - Tom Connolly (n°11)

Liz est sur le point d’être inculpée pour l'assassinat du sénateur Hawkins. Le procureur général Tom Connolly démet Cooper de ses fonctions et garde Elizabeth Keen pour l’interroger. Mais elle parvient à s'échapper avec l’aide de Reddington et Cooper. Pendant ce temps, Reddington réunit des journalistes d'investigation de premier plan dans le monde, leur révélant le contenu du Fulcrum, afin d'exposer publiquement la Cabale. Grâce à Liz, Cooper découvre que sa maladie était une mise en scène orchestrée par la Cabale et Connolly. Lors d’une confrontation avec Connolly, Cooper lui révèle qu’il a découvert la supercherie. Le procureur général explique à Liz et Cooper que, quoiqu’ils fassent, il retournera toujours la situation en sa faveur...