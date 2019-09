Blacklist - S02 E5 - La faction (N°74)

Une femme est renversée par un taxi. Reddington attire l’attention de Liz sur l’affaire. Il s’agit de Carrie Anne Beck, la femme de Maddox Beck, deux activistes passés dans la clandestinité après avoir fait croire à leur mort. Elle voulait l’empêcher de déclencher une épidémie de peste grâce à un tableau volé. Celui-ci indique où est caché le corps d’un prêtre qui, au XIVème siècle, avait été chargé de conduire au bout du monde la souche responsable de l’épidémie de peste noire. Beck réussit à localiser le corps et à s’emparer de la souche. Il met son projet à exécution et envoie d'abord ses partisans infectés à Washington, puis dans le monde entier. Liz et Samar se retrouvent contaminées en voulant stopper un de ses envoyés...