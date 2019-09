Blacklist - S02 E6 - Le cartel de Mombasa (N°114)

L’épisode débute par une scène se déroulant il y a 29 ans en Afrique. Toute une famille est décimée et le plus jeune enfant, unique rescapé du massacre, est enlevé. A l'époque actuelle, un dignitaire africain est assassiné dans une chambre d’un palace parisien. Liz rend visite à Reddington, qui regarde un reportage animalier. Il en profite pour lui parler du cartel de Mombasa, une organisation criminelle spécialisée dans le braconnage d’espèces en voie de disparition. Liz découvre que ce groupe élimine petit à petit tous les autres cartels du même secteur au niveau mondial. Mais deux corps, entièrement écorchés, sont retrouvés. Les deux cadavres sont identifiés comme appartenant au cartel de Mombasa. Aram parvient à découvrir où les corps ont été jetés à la mer : dans une zone située sur la côte de l’Alaska. Ressler est envoyé sur place pour enquêter. De son côté, Reddington présente à Liz un milliardaire, Jeff Perl, passionné par la cause animale et qui devrait pouvoir l’aider dans son enquête. Reddington rencontre en marge de cette affaire une jeune femme, Zoé…