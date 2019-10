Blacklist - S02 E7 - Le cimeterre ( n°22)

Reddington confie une affaire à Liz et Samar. Un tueur professionnel, "Le cimeterre", est chargé par le renseignement iranien de mettre la main sur un des membres d’une équipe de chercheurs américains en physique nucléaire. C’est une opération de représailles, suite au meurtre par Samar d’un de leurs plus éminents scientifiques dans le domaine. Deux des trois chercheurs sont aussitôt mis en sécurité. Pour le dernier, qui doit participer à une conférence le soir-même, cela attirerait trop l’attention. L’unité doit s’assurer que les Iraniens ne découvrent pas son identité. Mais ils tombent dans un piège. Liz et Ressler sont emmenés dans un hôpital factice...