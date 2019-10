Blacklist - S02 E08 - Le décembriste (n°12)

Lors d'un flash-back, Elizabeth retient Tom prisonnier pour lui soutirer de nombreux renseignements. Reddington révèle à Berlin que sa fille, Zoé, est en vie et il la lui présente, rendant toute rivalité inutile. Zoé leur révèle que leur véritable ennemi est un homme surnommé "Le décembriste". En combinant leurs recherches, Reddington et Berlin finissent par découvrir la véritable identité du "Décembriste". Il s’agit d’Alan Fitch, une vieille connaissance de Reddington. Berlin décide de le tuer, une chose que Reddington ne peut autoriser. Malgré tout, Berlin parvient à enlever Fitch qui est retrouvé un peu plus tard avec une bombe à retardement fixée autour du cou. Il est conduit au siège du FBI où il est placé dans un caisson de confinement le temps que les artificiers désamorcent la bombe. Ils échouent et se sachant perdu, Fitch se confie à Reddington. Il lui parle d’un élément mystérieux d’une très haute importance : le fulcrum.