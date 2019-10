Blacklist - S02 E09 - Luther Braxton (N°21)

Reddington s’est fait arrêter à Hong Kong. Il est aussitôt transféré dans une prison secrète, "La fabrique", un établissement où sont interrogés les prisonniers afin de leur soutirer des renseignements d’intérêt majeur. Liz et l’équipe réussissent à obtenir l’autorisation d’aller sur place pour en apprendre davantage. Il semblerait que Red se soit fait arrêter dans le but d’approcher un certain Luther Braxton, un voleur. A leur arrivée sur place, ils sont arrêtés par des hommes de Braxton, qui est parvenu entre-temps à prendre le contrôle de la prison. Mais Liz réussit à s’enfuir et retrouve Red, à l’intérieur. Celui-ci lui apprend que Braxton veut dérober le fulcrum, un fichier contenant des informations sur un groupe d’hommes très puissants et qui, donc, permettrait de les faire chanter. Pour ce faire, il a besoin d’accéder au réseau de la Défense en se connectant depuis la salle du serveur dans "La fabrique".