Blacklist - S03 E - Les rois de la route (N°108)

Reddington et Liz sont en route pour rejoindre Dembe, qui doit prendre livraison d’un paquet essentiel pour faire innocenter Liz. Mais Reddington disparaît : il s’est fait enlever par un gang, les Kings of the highway, qui compte monnayer sa liberté. Liz fait appel à Samar, qui se trouve au lit chez Ressler, pour localiser Red. Ressler se doute de quelque chose quand il voit qu’une recherche a été faite sur son ordinateur portable personnel. Il finit par tout découvrir. Il renvoie Samar et vient enquêter dans le coin où se trouvent Reddington et Liz. Pendant ce temps, le gang a découvert la vraie identité de leur prisonnier et de la femme qui l’accompagnait.