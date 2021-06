Blacklist - S05 E04 - L'unitaire (n°44)

Reddington met Liz et l’équipe sur la piste de L'unitaire, une femme qui crée des articles uniques en supprimant tous les exemplaires existants sauf un, la rareté faisant augmenter leur valeur. Elle semble vouloir s’attaquer à un membre de la famille royale du Monténégro mais finalement, elle enlève son assistante. L’équipe comprend alors qu’elle cible les porteurs de sang en or, un sang extrêmement rare, non pas pour en faire augmenter la valeur mais pour sauver son fils, lui-même porteur du sang en or et malade. Il lui faut une transplantation cardiaque. Reddington débauche Nik pour qu’il greffe le cœur de la mère au fils. Liz le laisse faire, au grand désarroi de Cooper qui s’inquiète de l’influence qu’a Reddington sur elle. Pendant ce temps, Tom subtilise le badge de Liz pour permettre à Pete d’identifier le squelette.