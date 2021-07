Blacklist - S05 E07 - Le groupe Kilgannon (N°48)

Reddington attire l’attention de Liz et de l’équipe sur un réseau d’immigration clandestine peu scrupuleux. Une personne a dérobé les itinéraires qu’il utilisait avant que M. Kaplan s’attaque à son empire. Il propose de se servir de Dembe, qui se fait passer pour un migrant cherchant à rejoindre l’Allemagne, pour trouver le nom du responsable, Colin Kilgannon. Mais l’équipe a encore besoin de Dembe pour surveiller de près leurs opérations. Il rejoint donc les migrants et se met en route avec eux. Mais le véhicule dans lequel il est monté est abandonné dans la nature, suite à l’intervention de la police. Il risque de finir asphyxié à l’arrière du camion frigorifique dans lequel les autres et lui sont enfermés. En parallèle, Lena et Tom recherchent Pete...