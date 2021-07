Blacklist - S05 E08 - Ian Garvey (N°13)

Garvey et ses hommes ont fait prisonniers Tom, Lena et Pete McGee. Ces deux derniers ont été tués. Garvey est en possession de la valise d’ossements. Il oblige Tom à attirer Reddington dans un piège. Reddington n’est pas dupe et il est en route pour lui venir en aide. Sans nouvelles de Tom, Liz est?morte d’inquiétude. Elle mobilise toute l’équipe et une bonne partie du FBI pour le retrouver. Tom réussit à déjouer la surveillance des hommes de Garvey et à s’enfuir avec la valise. Poursuivi, il est blessé à l’épaule. Reddington et Dembe arrivent en voiture et le sauvent. La voiture est criblée de balles. Tous les trois?s'enfuient à pieds.?Ils?trouvent une maison vide pour soigner Tom. Là, les hommes de Garvey les retrouvent. Red, Tom et Dembe ont le dessus et repartent dans une nouvelle voiture. Après une tentative de réconciliation avec Red, Tom lui fausse compagnie avec les ossements qu’il a transférés dans un nouveau sac, à son insu. Tom lit enfin les résultats de la recherche ADN. Il appelle Liz et lui demande de la rejoindre chez eux en grand secret. Red est à leurs trousses. Mais Garvey a été le plus rapide. Liz et Tom sont prisonniers chez eux. Garvey torture Tom et?Liz est gravement blessée à la tête...