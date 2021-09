Blacklist - S05 E15 - Pattie Sue Edwards (N°68)

Les clients d’un café sont contaminés par un virus. Une femme est à l’origine de l’épidémie. L’équipe se lance sur sa trace. Il s’avère finalement que la contamination n’était qu’un moyen pour entrer dans le réseau sécurisé du gouvernement afin d’identifier l’homme, un membre des forces spéciales, qui avait tué son mari. Reddington fait tout son possible pour empêcher le contrôle fiscal de sa société de toilettage. Liz et Singleton cherchent à piéger l’homme au couteau en faisant croire que Bobby Navarro a trahi les Nash et collabore avec le FBI.