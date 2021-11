Blacklist - S06 E01 - Docteur Hans Koehler (N°33)

Reddington intervient dans un braquage de banque, détourne les braqueurs, vole un tableau de maître, sauve les otages, livre les braqueurs à la police et rend le tableau à la banque pour qu’il retourne à sa place d’origine?: le musée du Caire. Pourquoi?? Il va avoir 60 ans et voulait vérifier qu’il n’avait pas perdu la main… Jennifer et Liz sont alliées pour démasquer le faux Reddington et comprendre ce qui est arrivé à leur vrai père. Elles retrouvent une maison d’enfance à Dover. La maison a été rasée, mais Liz se souvient : c’est dans cette maison qu’elle a tué son père, à l’âge de 4 ans. Reddington met le FBI sur la trace du docteur Hans Koehler, le chirurgien esthétique de la pègre, qui change les visages. Son fichier clients est une liste de grands criminels.