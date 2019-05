Blacklist - S06 E07 : Premières minutes

Reddington met le FBI sur l’affaire d’un empoisonneur qui se considère comme un Général Shiro moderne, ayant recours à la guerre des insectes. Il modifie génétiquement des bestioles pour les rendre capables de se développer à l’intérieur d’un homme vivant et le dévorer de l’intérieur. Il s’avère que ce criminel est un chimiste, le docteur Nikkila. Il a développé un insecticide surpuissant mais, inquiet de voir son usage se généraliser et décimer les insectes de la planète, il tue tous ceux qui ont un rapport avec cet insecticide. Au tribunal, Reddington et le procureur doivent procéder à la sélection des membres du jury.