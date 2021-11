Blacklist - S06 E09 - Le Ministre D (N° 99)

Le procès de Reddington, accusé par le gouvernement de haute trahison, a lieu. Il aurait vendu aux Russes les coordonnées d’un sous-marin américain, provoquant plus d’une centaine de morts dans l’équipage. Reddington assure sa propre défense. Le procureur appelle Ressler à la barre : il dirigeait une unité de recherche de Reddington avant d’entrer à l’unité spéciale. Afin de?respecter la volonté de Liz de?découvrir la réelle identité de Reddington, Ressler fait un faux témoignage à la barre. Il affirme que Reddington est présent au tribunal, tout en sachant qu'il s'agit d'un imposteur. Reddington met l’unité spéciale sur la piste d’un maître chanteur qui se fait appeler le Ministre D. Cet homme a enregistré un appel, le 7 décembre 1990, prouvant l’innocence de Reddington. L’écoute de cette cassette révèle que Katarina Rostova a piégé Reddington afin de le faire accusé dans l’affaire du sous-marin. Elle travaillait non seulement pour le KGB, mais aussi pour une entité secrète internationale : La cabale. Dans l’enregistrement, on entend Alan Fitch, alors directeur de l’Agence Nationale du Renseignement, lui ordonner de se débarrasser de Reddington, qui a décelé l’existence de La cabale.