Blacklist - S06 E10 - Le cryptobanquier (N° 160)

Reddington lance l’unité spéciale aux trousses de l’homme qui a blanchi en bitcoins les?cinq millions de dollars du transfert à Axion Cryptosolutions, dont Dembe avait trouvé trace à Londres. Il espère que cet homme, surnommé '"Le cryptobanquier", pourra le mener jusqu’à un résidant du Caire à même de lui révéler des informations capitales sur une conspiration dirigée contre les hautes sphères du pouvoir. Il envisage ensuite de monnayer ces informations contre une restauration de son accord d’immunité.?Au tribunal, les choses se compliquent. Le procureur Sima a décidé de révéler au grand jour l’existence dudit accord. Pour le pousser à se rétracter et éviter ainsi d’entraîner dans sa chute Elizabeth et le reste de l’unité, Reddington décide de plaider coupable, ce qui coupera court au procès. Ayant décidé de s’évader et donc d’échapper à la sentence prononcée par le jury, il va jusqu’à encourager les jurés à se prononcer pour une condamnation à mort. Malheureusement, sa tentative d’évasion tourne court et son sort semble scellé...