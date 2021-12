Blacklist - S06 E11 - Bastien Moreau (N° 20)

On est à la veille de l’exécution de Reddington. Il dénonce une conspiration politique contre les hautes sphères de l’Etat et affirme être le seul à connaître l’assassin. Anna McMahon, à la tête du département de la Justice, et le président de la République, Diaz, sont en fait les commanditaires de cette conspiration. McMahon a mandaté le Corse, Bastien Moreau, pour assassiner deux personnes, dont la chef du renseignement allemand, Ava Ziegler. Reddington demande au FBI d’aller pirater une banque à Luxembourg. Une fois la mission accomplie, on s’aperçoit qu’un membre de la protection rapprochée de Ziegler a touché cinq millions sur un compte numéroté dans cette banque, pour donner son badge à l’assassin. Muni de cette preuve, Cooper, engagé dans une course contre la montre, plaide à la Maison Blanche la cause de Reddington, seul à pouvoir sauver Ziegler et connaître l’assassin. Diaz et McMahon restent inflexibles.