Blacklist - S06 E12 : Premières minutes

A la toute dernière seconde et sous la pression de Cooper qui menace de révéler aux Allemands que le gouvernement américain a la mort d’Ava Ziegler sur la conscience, le président Diaz fait ajourner l’exécution de Reddington. On lui accorde un sursis de 48 heures pour retrouver l’assassin de la cheffe du renseignement allemand. S’il réussit, son accord d’immunité sera restauré. En cas d’échec, on procédera à son exécution. S’engage donc une course contre la montre pour retrouver Bastien Moreau car c’est lui qui s’emploie à éliminer tous ceux qui sont au courant de la conspiration et à faire disparaître toutes les preuves.