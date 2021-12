Blacklist - S06 E13 - Robert Vesco (N° 9)

Sorti de prison, Reddington donne une grande réception. Pendant ce temps, à Cuba, Dembe a déterré un cadavre. Ce devait être celui du criminel Robert Vesco, mais il a simulé sa mort et c’est le corps d’une autre personne qui est enterré. Red lance le FBI sur la piste de Robert Vesco, son mentor, qui l’a ruiné au terme de son initiation. Red pense que Vesco a retrouvé le trésor d’un galion espagnol, qui a?coulé au 18ème siècle. Keen et Red retrouvent Vesco, mais Red est plus rapide et l’emmène avec lui. Pendant ce temps, Samar démissione du FBI et du Mossad. Le Mossad la passe au détecteur de mensonges. Ne souhaitant pas les informer de sa maladie, elle ment et?prétend être?enceinte. Levi vient voir Aram pour en savoir plus. Ce dernier lui confie que Samar est atteinte de démence vasculaire.