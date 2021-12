Blacklist - S06 E14 - Les parapluies Osterman (N° 6)

Pour fêter le début de la nouvelle vie de Samar, Aram a décidé de l’emmener passer quelques jours dans un chalet reculé de Pennsylvanie. Le séjour s’annonce romantique et paisible, mais leur tranquillité est vite troublée par l’irruption d’une tueuse des Parapluies Osterman, une organisation secrète régulièrement mandatée par toutes les agences de renseignement du monde pour faire le ménage dans ses propres rangs. De peur que sa maladie ne la pousse un jour à les trahir, le Mossad a décidé de faire éliminer Samar et les efforts de Reddington et de Cooper pour faire annuler la "sanction" n’aboutiront à rien. Avec l’aide de Red et après avoir échappé plusieurs fois à la mort, Samar décide donc de se volatiliser.