Blacklist - S06 E16 - Dame Fortune (N° 69)

Red met Liz sur la piste de Dame Fortune, une légende urbaine qui semble pourtant bien réelle et qui pourrait en vouloir à un lointain associé de Red ayant collaboré avec le Tiers-Etat. Au fil de l’enquête, l’unité spéciale comprend que le surnom d’Agathe - Dame Fortune - est trompeur, puisque quiconque accepte le défi qu’elle lui lance est, en fait, condamné. Agathe a perdu un fils et elle attribue la faute à son mari. En effet, alors que ce dernier attendait qu’elle mette au monde leur fille, il a pris sa voiture pour aller acheter un billet de loterie avec le garçon. Un accident a eu lieu, qui a emporté l’enfant. Traumatisée par cet événement, Agathe approche désormais des joueurs invétérés qui ont tout perdu et leur promet d’éponger leurs dettes s’ils éliminent quelqu’un.