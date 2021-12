Blacklist - S06 E17 - Le tiers état (N° 136)

Un groupe terroriste, Le tiers état, kidnappe les enfants de famille richissimes pour toucher des rançons phénoménales. L’unité spéciale et Red pensent qu’Anna MacMahon est à la tête du tiers état et espèrent la démasquer. Le père du quatrième enfant enlevé refuse de payer la rançon et son fils est tué en direct. Liz demande à Red de trouver l’origine du chevalet du 18ème siècle sur lequel les ravisseurs torturent leurs victimes. Aram est fait prisonnier en tentant d’aller détourner des câbles vidéo. Le FBI et le HRT donnent l’assaut et l’un des ravisseurs est tué. Un autre fait prisonnier.