Blacklist - S06 E21 - Anna McMahon (N° 60)

Reddington et l’unité spéciale collaborent pour prouver qu’Anna McMahon complote contre la nation. On est à la recherche d’une clé USB que Bastien Moreau avait déposée, en désespoir de cause, dans le sac à dos d’un écolier. La sécurité présidentielle, pilotée par McMahon, a une longueur d’avance. Grimm, le papa de l’écolier, a confié le décryptage de la clé à un ami, qui sera torturé à mort par la sécurité présidentielle. En vain, il n’avait qu’une copie de la clé. Grimm, sa femme et son fils se réfugient dans un motel. Le FBI les retrouve, mais ne réussit pas à empêcher la sécurité présidentielle d’enlever Grimm. Celui-ci a envoyé la clé à une amie du Washington Post.