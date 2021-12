Blacklist - S06 E22 - Robert Diaz (N° 15)

Avec l’aide de Red, Rüddiger et Tadashi, Elizabeth parvient à libérer Cooper, Ressler et Aram qui avaient été arrêtés par les hommes de Sandquist. Mais puisque Anna McMahon a récupéré le dossier de Miles et qu’elle compte s’en servir pour faire accuser toute l’équipe de vouloir tuer le président Diaz, ils montent un plan pour déjouer la tentative d’assassinat dont ils pensent qu’il va faire l’objet, afin de prouver leur innocence. Malgré leur intervention, Sandquist tire sur la première dame et Elizabeth, Ressler et Aram sont de nouveau arrêtés. L’unité étant plus que jamais soupçonnée d’avoir voulu assassiner Diaz, Sandquist et ses hommes s’apprêtent à les éliminer pour couvrir l’implication du président et de sa garde rapprochée dans cette sordide tentative d’assassinat.