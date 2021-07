Blacklist - S07 E01 - Louis L. Steinnil (N° 27)

Reddington a été enlevé. C’est Katarina Rostova qui a fomenté l’action. Son équipe fait croire à Reddington qu’il est hospitalisé à Paris et paralytique. Red réussit à alerter l’unité spéciale à Wahsington, mais on s’aperçoit rapidement que la France n’est pas responsable de cette arrestation. Red est en fait détenu dans un hangar à Annapolis, déguisé en hôpital. Celui qui se fait passer pour le capitaine Oban de la DGSI est un escroc nommé L'illusionniste. La paralysie n’est dûe qu’à une perfusion paralysante, qui doit être renouvelée toutes les quatre heures. Red intimide une infirmière, réussit à maîtriser Oban et à s’enfuir. Keen avoue à l’unité spéciale qu’elle avait dénoncé Red à la police l’an dernier, afin de mettre à jour sa véritable identité.