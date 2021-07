Blacklist - S07 E04 - Koweït

Lorsque Cooper apprend qu’un certain Daniel Hutton a réclamé son aide via une antenne secrète de la CIA basée en Iran, il demande à ce que l’identité de l’homme lui soit confirmée d’urgence. Et pour cause, cet ancien lieutenant de la marine qui servait à ses côtés au Koweït est censé avoir été tué là-bas par des rebelles kurdes il y a trente ans. A l’époque, alors que Cooper fermait les yeux sur le financement illégal desdits rebelles par sa hiérarchie, Hutton avait menacé de révéler l’affaire. En conséquence, pour éviter qu’il ne compromette l’opération, Hutton avait été enlevé lors d’une embuscade montée par les supérieurs de Cooper et soi-disant tué. Depuis, Harold avait le poids de sa «mort» sur la conscience et afin d’éviter que cette affaire peu reluisante ne s’ébruite et de se racheter de ses erreurs passées, il accepte de partir en toute discrétion avec Red pour aller récupérer son ancien frère d’armes...