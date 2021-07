Blacklist - S07 E07 - Hannah Hayes (n° 125)

Nouveau dossier donné par Reddington : des cas d’enlèvements d’hommes, sans rançon ni revendication, et relâchés cent jours plus tard, qui refusent tous de parler de ce qui leur est arrivé. On découvre que c’est l’œuvre d’une chirurgienne, qui avait été violée sur le campus en tant qu’interne. Ayant tenté d’avorter malgré l’interdiction, elle a été emprisonnée et sa fille est née en prison. Depuis, elle se venge.