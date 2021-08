Blacklist - S07 E08 - L'Hawaladar (n° 162)

Quand Reddington arrive chez Ilya et qu’il relève des traces de lutte, ça ne fait aucun doute pour lui, Katarina a enlevé son ami et elle ne reculera devant rien pour le faire parler. Il faut donc la retrouver au plus vite et Red n’a qu’une seule piste : le paiement que Skip Sutherland a reçu de la part de Katarina via le livreur d’un restaurant indien de Londres. Le voilà donc parti en compagnie de Dembe pour la capitale du Royaume-Uni, où il découvre que Katarina a rétribué Sutherland au moyen d’un hawala, un système traditionnel de paiement informel qui permet de s’affranchir des banques. Pour accélérer ses investigations, Red met l’unité spéciale sur le coup afin d'arrêter le chef de ce réseau informel.