Blacklist - S07 E09 - Orion Relocation Services (n° 159)

Ilya Koslov est aux mains de Rostova. Elle l’immobilise et le fait interroger par un hypnothérapeute qui tente de lui faire raconter la soirée de 1991 où Dom, le père de Rostova, avait pour plan de la faire mourir dans une voiture piégée pour protéger Masha. Ilya raconte le guet-apens tendu à Rostova, mais lorsqu’il s’agit de dire qui était l’homme qui s’était fait opérer pour devenir Reddington, il bloque et résiste à toutes les méthodes. Il a fait une promesse, il protège cet homme et ne trahira pas sa promesse. De son côté, Reddington tente de récupérer son ami Ilya et sait que pour cela il faut mettre la main sur Rostova.