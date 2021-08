Blacklist - S07 E10 - Katarina Rostova (n° 3)

Tandis que l’unité spéciale continue d’éplucher les dossiers d’Orion pour remonter jusqu’à Katarina et retrouver l’ami disparu de Reddington, Liz se retrouve en mauvaise posture. Elle a démasqué sa mère, mais Berdy est venu au secours de cette dernière et après avoir été assommée, Liz se retrouve ligotée et bâillonnée.