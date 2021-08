Blacklist - S07 E11 - Victoria Fenberg (n° 137)

Alors qu’on fête sobrement l’anniversaire de Dembe, un certain monsieur Orion prévient Red qu’«elle» a un acheteur pour «les six coffrets gigognes». Red et cinq de ses complices ont chacun un coffret byzantin du 12ème siècle. Les six coffrets s’emboîtent et constituent une collection d’une valeur inestimable. Red et Dembe doivent se rendre en Ukraine, où se trouve le coffre-fort de Red, pour récupérer le coffret. Le voyage est périlleux car les séparatistes pro-russes veulent la tête de Red, qui a armé les Ukrainiens.