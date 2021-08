Blacklist - S07 E12 - Cornelius Ruck (n° 155)

A la demande de Cassandra, Red se rend sur une île isolée de la mer baltique où, de concert avec les autres détenteurs de l’un des six coffrets gigognes qu’ils ont volés trois ans auparavant, il est censé revendre à un acheteur inconnu la collection complète desdits coffrets à un prix exorbitant. L’escapade se présente sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce que la mort de l’une des détentrices d’un coffret vienne semer le trouble. Quelqu’un sur l’île s’emploie à assassiner l’un après l’autre les anciens acolytes de Reddington, et Cassandra et lui seront bientôt les seuls rescapés à pouvoir élucider le mystère.