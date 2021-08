Blacklist - S07 E14 - Twamie Ullulaq (n° 126)

Red s’est vu dérober plusieurs camions chargés de conteneurs, mais comme il avait fait équiper le dernier en date d’un traceur GPS, il a pu les retrouver gisant au fond d’un lac du Triangle de l’Alaska, une région réputée pour ses disparitions inexpliquées. Bien qu’elle ne soit pas en odeur de sainteté sur place, Park retourne donc sur ordre de Cooper dans son ancienne unité, flanquée de Keen et de Ressler, pour faire la lumière sur ces vols. Mais quand, à la suite d’un guet-apens qu’elle avait elle-même imaginé, Park se retrouve enfermée dans un conteneur avec un certain Lussier, l’enquête prend un tour inattendu. De son côté, Aram qui doute d’Élodie depuis qu’il est tombé sur le contrat prénuptial qu’elle avait signé avec Charles mène lui aussi son enquête, pour établir si elle a oui ou non tué son mari.