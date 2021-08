Blacklist - S07 E18 - Roy Cain (n° 150)

Reddington, dont la santé a l’air de plus en plus fragile, annonce à Elizabeth qu’il veut lui léguer sa fortune. Ressler lui révèle qu’il a un dossier médical imposant caché chez Spalding Stark. Le FBI et Red sont à la recherche de l’imam Asmal qui a été enlevé…