Blacklist - Saison 02 Episode 2 - La banque (N°112)

Un groupe d'hommes armés braquent la succursale de la Monarch Douglas Bank, à Varsovie. Alors que Raymond Reddington continue à rechercher son ex-femme enlevée par Berlin, il aiguille Elizabeth Keen sur l’affaire de la Monarch Douglas. Reddington affirme que cette succursale sert au blanchiment d’argent pour de nombreux criminels de tous horizons. En Pologne, les agents sont reçus par l'agent Paul Salerno et le vice-président exécutif de la banque, Matthew Strickland, qui affirme que 400 000 dollars ont été volés, contrairement à ce qu’avait annoncé la banque dans un premier communiqué de presse. Berlin, qui possède un compte à la Monarch, doit régler une importante livraison et appelle Strickland. Il lui ordonne de le retrouver à New York pour lui donner des explications sur le braquage. Strickland assure Berlin que ses actifs sont protégés par "La formule". Après analyse de la vidéo de surveillance de l'extérieur de la banque, le FBI en déduit que le vol ne servait qu’à masquer l'enlèvement d'une employée de l'établissement : Katia Tomczak.